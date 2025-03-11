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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
70% نسبة الفاقد من مصادر المياه العذبة نتيجة توقف محطات التحلية بعد إغلاق الاحتلال معابر غزة
11 مارس 2025 . الساعة: 12:28 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301447
كلمات مفتاحية
حرب غزة
اغلاق المعابر
توقف محطات التحلية
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