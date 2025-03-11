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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 70% نسبة الفاقد من مصادر المياه العذبة نتيجة توقف محطات التحلية بعد إغلاق الاحتلال معابر غزة

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301447

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حرب غزة اغلاق المعابر توقف محطات التحلية

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