"إسرائيل" تُفرج عن 5 أسرى لبنانيين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر معبر "رأس الناقورة"، عن عدد من الأسرى اللبنانيين، كانت قد اعتقلتهم خلال العام الماضي من الأراضي اللبنانية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إنه "في إطار التفاهم بين الطرفين (لبنان وتل أبيب)، أطلقت إسرائيل سراح 5 لبنانيين ألقت قواتها العسكرية القبض عليهم خلال عمليات قتالية العام الماضي".

وأردف المسؤول الأميركي: "إدارة ترامب تتوسط منذ عدة أسابيع بين إسرائيل ولبنان في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية".

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية) أن الصليب الأحمر الدولي تسلم في وقت لاحق مساء الثلاثاء، 5 معتقلين لبنانيين، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلهم أثناء الحرب على لبنان.

وأضافت الوكالة الرسمية: "وصل الأسرى اللبنانيون المفرج عنهم (من سجون الاحتلال) إلى المستشفى اللبناني- الإيطالي في صور (جنوبي لبنان)".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل ستعيد إلى لبنان، اليوم، مقاتلاً في حزب الله، وخمسة مواطنين لبنانيين، كانت قد أسرتهم خلال الحرب على لبنان".

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى اللبنانيين، قد يكون "جزءا من محاولة استمرار نشاط الجيش اللبناني ضد حزب الله".

واتفق لبنان والاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على بدء مفاوضات لترسيم الحدود البرية بينهما، ومعالجة ملف الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال الحرب على لبنان، عبر مجموعات عمل مشتركة.

وأعلن مكتب نتنياهو، عن الاتفاق في بيان أصدره عقب اجتماع عقد اليوم، في بلدة الناقورة الحدودية المحتلة، بمشاركة ممثلين عن لبنان و"إسرائيل" والولايات المتحدة وفرنسا.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما خلّف 85 شهيدا و285 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ عدوان "إسرائيل" على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها.