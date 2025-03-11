70 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الأقصى

أدى عشرات الآلاف ،اليوم الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 70 ألف مصلٍّ، أدوا صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، في ظل الإجراءات ،والحواجز العسكرية الإسرائيلي في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى.

ويحرم الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث منع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.