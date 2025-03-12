حماس: إعلان القوات اليمنية استئناف عملياتها ضد الاحتلال دعم أصيل لفلسطين

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي صدر اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، عن تقديرها لإعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن. وأكدت الحركة أن هذا الموقف يعبر عن الالتزام الأصيل للشعب اليمني وقيادته في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضحت حماس أن هذه العمليات تأتي ردًا على استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، معتبرةً أن هذا التحرك يشكل ضغطًا حقيقيًا لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

ودعت الحركة شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الفاعلة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، بهدف إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وأكدت الحركة على أهمية المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها تمثل عمقًا استراتيجيًا للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر