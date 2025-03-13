لقاء قيادي بين حركتي حماس والجهاد في الدوحة لبحث مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار

استقبل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأخ المجاهد زياد النخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول اللقاء التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، حيث أشاد المجتمعون بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في مواجهة الاحتلال، واستذكروا القادة الشهداء الذين ارتقوا خلال المعركة، مؤكدين على بسالة المقاومة في التصدي لجرائم الاحتلال.

كما ناقش الجانبان مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار خروقات الاحتلال، واللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات. وأكد الوفدان على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب من محور فيلادلفيا، وفتح المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وتأمين دخول كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الشروع في تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط.

وشدد الطرفان على التزام المقاومة بالتنفيذ الأمين لبنود الاتفاق، مع تأكيد جهوزيتها التامة لاستكمال التطبيق وفق ما تم التوقيع عليه.

وفي سياق آخر، أدان المجتمعون جرائم الاحتلال المستمرة في القدس والضفة الغربية المحتلة، مشيرين إلى عمليات التدمير التي تستهدف المخيمات الفلسطينية في جنين ونور شمس ومناطق أخرى. كما استنكروا منع المصلين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، معتبرين ذلك انتهاكًا خطيرًا يمس بالأوقاف الإسلامية والأماكن المقدسة.

وأكدت الحركتان على استمرار التنسيق والتشاور بين الفصائل الفلسطينية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة النضال ضد الاحتلال حتى تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة.