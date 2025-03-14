استطلاع: 54% يؤيدون إطلاق الأسرى دفعة واحدة لإنهاء الحرب

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن من الصواب إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب والخروج من قطاع غزة.

وفي المقابل، فضل 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع استمرار الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين "على دفعات"، كما كان الحال في اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهى في مارس الماضي، بينما أشار حوالي 27% إلى أنه من الأنسب العودة إلى القتال للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى.

من جهة أخرى، كشف الاستطلاع أن غالبية ناخبي الحكومة، بنسبة 53%، يفضلون العودة إلى القتال العنيف، بينما تؤيد الأغلبية المطلقة من ناخبي المعارضة، بنسبة 83%، إطلاق سراح الأسرى ن وإنهاء الحرب.

الاستطلاع يأتي في وقت تتواصل فيه جهود الوسطاء للتفاوض على استكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، لكن لم تكتمل مراحله بسبب تعثر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذها.

في المقابل، تؤكد حركة "حماس" التزامها بالاتفاق وتطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك الانسحاب من قطاع غزة ووقف كامل للحرب.

التجنيد الإجباري والمشاكل القانونية..

وفي موضوع آخر، كشف الاستطلاع عن انقسام في المجتمع الإسرائيلي بشأن قانون التجنيد الإجباري، حيث اعتقد 42% من المشاركين أنه يجب سن قانون تدريجي لتجنيد المزيد من الحريديم، بينما أيد 35% الإبقاء على القانون الحالي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً تغييرات في الخريطة السياسية الإسرائيلية في حال جرت الانتخابات، إذ أظهر أن معسكر نتنياهو سيحصل على 54 مقعداً مقابل 56 مقعداً للمعارضة و10 مقاعد للنواب العرب.