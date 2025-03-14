قرار أمريكي أوروبي مشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية

أعلنت مصادر إعلامية أن قرارًا مشتركًا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد صدر مؤخرًا يقضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور على كافة الأقمار الصناعية. ويشمل القرار أيضًا فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل القناة، بالإضافة إلى تهديدات بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف قناة الأقصى.

هذا القرار يأتي في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، ويفرض عقوبات قد تؤثر على عمل القناة في مناطق متعددة، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام الفلسطينية في ظل الحصار والرقابة الدولية.