قناة الأقصى الفضائية تدين قرار حجبها وتؤكد استمرارها في نقل صوت الفلسطينيين

أدانت قناة الأقصى الفضائية القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، واعتبرت هذا القرار اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني. وذكرت القناة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في سياق الحرب المستمرة على الإعلام الفلسطيني، والتي كانت قد بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين من قبل الاحتلال، حيث اغتال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة ودمر مقراتها في قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن هذا القرار يأتي كغطاء إضافي للعدوان على الإعلام الفلسطيني، الذي يهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. وأكدت القناة أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب، وأن قرار الحجب لن يكون نهاية الطريق، بل ستواصل البحث عن سبل جديدة لنقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم.

وفي ختام البيان، دعت قناة الأقصى كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفض هذا القرار، وإدانته، والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع ثمنًا باهظًا في سبيل نقل الحقيقة.