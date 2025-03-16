الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25أسيراً

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب تابعته "الرسالة نت"، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.

وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.

وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".

ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الإداريين الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال جديدة أو تجديد، وفق نادي الأسير وهيئة الأسرى: