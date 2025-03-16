الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25أسيراً

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب تابعته "الرسالة نت"، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الإداريين الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال جديدة أو تجديد، وفق نادي الأسير وهيئة الأسرى:
- عبد الله راجح سعيد قبلاوي-جنين-4 شهور
- ناصر حسن حباس حامد-6 شهور
- محمد فضل ابراهيم المصري-4 شهور
- احمد سعيد عبد الرحمن ابو الرب-قباطيه-5 شهور
- محمد احمد فؤاد سوالمه-بلاطه-4 شهور
- رياض احمد سليمان استيتي-جنين-3 شهور
- اسعد عقاب اسعد نعالوه-طولكرم-4 شهور
- منتصر نواف اسماعيل القيسي-بيت لحم-4 شهور
- علي فؤاد احمد نعيرات-بيتونيا-6 شهور
- نور محمود غالب طحل-عين مصباح-6 شهور
- صفوان جاد الله خليل جندي-6 شهور
- وائل حسن محمد حروب-دير سامت-4 شهور
- براء محمد انور عبد الحي دوفش-الخليل-3 شهور
- مؤمن رائد عبد الحميد مسك-عيسه-6 شهور
- وسام علي محمد ابو رزق-بيت لحم-4 شهور
- يزن عبد الجواد عوده دار فرحات-4 شهور
- يونس محمد يحيى ابو ارميله-الخليل-3 شهور
- عباس عبد الهادي عباس ابو عليا-4 شهور
- رعد يونس احمد الاعرج-3 شهور
- سعيد ايوب فوزي زماري-عزون-3 شهور
- بشار فؤاد سليمان سالم-الدهيشة-4 شهور
- امير محمد محمود صباح-4 شهور
- صلاح الدين صلاح شريف كميل-قباطيه-6 شهور
- شادي حسين علي عوده-طولكرم- 4 شهور
- حاتم محمد قاسم عطا اعبيدو-4 شهور