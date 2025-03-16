اليمن.. القوات المسلحة تستهدف حاملة طائرات أمريكية بـ "عملية نوعية"

قالت القوات المسلحة اليمنية، إنها نفذت عملية عسكرية "نوعية" استهدفت من خلالها حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "يو أس أس هاري ترومان" والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها مساء اليوم الأحد، تلقته "الرسالة نت"، أن القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحرية، نفذت العملية المشتركة بـ 18 صاروخاً باليستيا ومجنحاً وطائرةً مسيرةً.

وأكدت أن العملية جاءت ردًا على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية.

وجاء في البيان أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ كافةِ القطعِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ رداً على العدوانِ على اليمن".

وجددت التأكيد على "أنها مستمرةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وفرض الحظرِ على سفنه في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها حتى إدخالِ المساعداتِ والاحتياجاتِ الأساسيةِ إلى قطاعِ غزة".

ونفّذت القوات الأميركية مساء أمس السبت غارات جوية مكثفة، تزامنًا مع إطلاق صواريخ من بوارج حربية في البحر الأحمر، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ بدء العدوان على اليمن أمس، ارتفع عدد الشهداء في اليمن إلى 31، فيما بلغ عدد المصابين 101، جراء العدوان الأمريكي الذي استهدف العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية.

وتأتي هذه الهجمات الأميركية عقب إعلان الحوثيين عزمهم استئناف استهداف السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة، ردًّا على منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، كما تزامنت الضربات مع قرار إدارة ترامب إعادة تصنيف الجماعة ضمن "المنظمات الإرهابية".