الحوثي: العدوان الأمريكي لن يوقف إسنادنا لفلسطين

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان “العدوان الأميركي هو عدوان غاشم ظالم في إطار الطغيان الأميركي والعربدة الأميركية تجاه أمتنا”. ولفت الى ان “العدوان الأميركي جاء بعد أن أعلن بلدنا موقفا واضحا في الإسناد للشعب الفلسطيني تجاه ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تجويع لأهل غزة”، واشار الى ان “هدف العدوان هو وقف إسنادنا للشعب الفلسطيني أمام تجويع الاحتلال له”.

وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة له مساء يوم الأحد “15 يوما والعدو الإسرائيلي يغلق المعابر في قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات والبضائع وهذا يعني زيادة معاناة الشعب الفلسطيني”، واضاف ان “من يتابع ما يجري في غزّة يلحظ حجم المعاناة الكبيرة والمأساة الكبيرة”، واشار الى ان “هناك مسؤولية على أمتنا قبل غيرها على كلّ شعوبنا وبلدان أمتنا للتحرك الجاد لمنع جريمة التجويع في غزة”.

ورأى السيد الحوثي انه “حينما تفرط الأمة في مسؤوليات كبيرة وعظيمة ومقدسة ومهمة وضرورية فإنها تفتح الأبواب للشر على نفسها”، وأضاف انه “على الجميع أن يدرك الخطأ والخطر الكبير عندما يصل واقع الناس إلى أن تكون خشيتهم من أميركا أكثر من خوفهم من العقوبة الإلهية”.