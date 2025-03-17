بصل: آلاف العائلات في خطر الموت بمنازل آيلة للسقوط

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، من خطر كبير يهدد حياة آلاف المواطنين الذين يعيشون في منازل آيلة للسقوط، عقب حادثة انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق فجر اليوم في منطقة جباليا الفاخورة.

وأكد بصل أن مئات المنازل في القطاع مهددة بالانهيار نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء القصف والحرق خلال الحرب الأخيرة على غزة، مشيرًا إلى أن الظروف المأساوية التي تعيشها آلاف العائلات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم.

ودعا بصل المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري لإنقاذ الأرواح وتوفير حلول عاجلة لتحسين ظروف هذه العائلات التي تعيش تحت وطأة الحصار والتدمير المستمر.

وأشار إلى أن استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلًا سريعًا لتفادي كارثة جديدة تزيد من معاناة السكان.