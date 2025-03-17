لجنة المتابعة تدين العدوان على اليمن وتؤكد تضامنها

أدانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف المكونات المدنية في اليمن، واصفةً إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، تضامنها الكامل مع الشعب اليمني في مواجهة هذا العدوان الغاشم، مشيدةً بخطوات اليمنيين المباركة في دعم صمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في ظل ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية والتجويع التي تخالف كل القيم الإنسانية.

وأشارت اللجنة إلى أن الدعم المستمر الذي تقدمه اليمن لفلسطين يُجسد معاني العروبة الأصيلة والحس القومي المشترك، مؤكدةً أهمية تعزيز التضامن بين الشعوب العربية لمواجهة التحديات المشتركة.