قطر تطالب بتحرك فوري لإجبار "إسرائيل" على وقف الحرب

أكد رئيس الوزراء القطريّ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التحرك الفوري والحاسم لإجبار "إسرائيل" على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى المفاوضات.

وقال "آل ثاني" في تصريحات صحفية، إن القصف الوحشي على قطاع غزة واستهداف النازحين من النساء والأطفال، جريمة بشعة أخرى للاحتلال.

وجدد رئيس الوزراء القطري موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مطالباً بتدخل دولي فوري لوقف إطلاق النار في القطاع.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، في خرق فاضح للهدنة.

واستهدفت الغارات الجوية مناطق متفرقة في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 400 فلسطينيًّا وإصابة المئات، وذلك في اليوم الـ 58 من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحمَّلت حركة "حماس"، الوسطة والأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة أمام خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.