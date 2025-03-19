افتتاحية هأرتس: "بن غفير مقابل حياة الأسرى"

الثمن المطلوب لعودة بن غفير إلى الحكومة دفعه نتنياهو مسبقًاـ ليس من جيبه بالطبع، بل بدماء 59 أسيرًا قد يكون تجدد الحرب قد حسم مصيرهم، وهو بالفعل حسم مصير مئات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

مكتب نتنياهو، قال إن قرار الهجوم على القطاع تم بعد أن رفضت حماس مرارًا جميع العروض التي تلقتها من ويتكوف، والوسطاء، لكن يجب أن يُقال بصوت عالٍ وواضح: هذا كذب. إسرائيل، وليس حماس، هي من انتهكت الاتفاق.

إسرائيل انتهكت أيضًا التزامها بالانسحاب من ممر فيلادلفي وأوقفت إدخال المساعدات إلى غزة وأغلقت المعابر، وأوقفت الإمداد المحدود بالكهرباء للقطاع، وهذا يشكل خرقًا واضحًا لتعهد إسرائيل في الاتفاق.

جميع العروض التي تلقّتها حماس من ويتكوف جاءت نتيجة رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها في الاتفاق. لذلك، فإن محاولة تصوير رفض حماس لهذه العروض كسبب لاستئناف الحرب ليست سوى تلاعب كاذب. إسرائيل، وليس حماس، هي التي تمنع تنفيذ الاتفاق وإعادة الأسرى.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن هدف الهجمات على غزة هو إعادة جميع الأسرى، وهذا كذب آخر. الضغط العسكري يعرّض الأسرى والجنود للخطر، وكذلك سكان القطاع، ويدمّر ما تبقى منه.

نتنياهو تخلّى عن الأسرى لإنقاذ حكومته. صرخات الأسرى وعائلاتهم لا تهمّه ولا تهم أعضاء ائتلافه، المهم لديهم أن يكون هناك ميزانية.