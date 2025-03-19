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زفت شهيدها القاطوني من نابلس

حماس تدعو جماهير الضفة لمواصلة الانتفاض في وجه الاحتلال نصرة لغزة

الرسالة نت -الضفة المحتلة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد النفير العام، نصرةً لغزة، وردًا على العدوان المستمر على مخيمات الضفة.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، في ظل المجازر المروعة التي تستهدف أهلنا في قطاع غزة، واستمرار جرائم الإبادة الجماعية.

وأكملت: "وكان آخر فصول هذا الإجرام فجر اليوم (الأربعاء) في مخيم العين للاجئين غربي مدينة نابلس، حيث أقدمت قوات خاصة إسرائيلية على اغتيال الشاب عدي عادل القاطوني بدم بارد".

وزفّت الحركة، الشهيد البطل عدي القاطوني؛ الذي اغتالته قوات الاحتلال قرب مخيم العين بمدينة نابلس، فجر اليوم الأربعاء. مطالبة بمواصلة الانتفاض في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وأهابت "حماس" بـ الشباب الثائر" لمواصلة المواجهة بكل الوسائل المتاحة، "تأكيدًا على رسالة القوة والصمود؛ فشعبنا لن يركع أمام إجرام الاحتلال".

وأكدت أن جرائم الاحتلال "ستُضاعف إصرار الشعب الفلسطيني على المواجهة، وستكون وقودًا إضافيًا لاتساع رقعة النار التي ستُحرق المحتل المجرم".

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