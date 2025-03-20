الصحة للرسالة: الاحتلال استخدم أسلحة جديدة في استهدافاته الأخيرة

قال د. مروان الهمص، مدير دائرة المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة، إن الوزارة رصدت استخدام الاحتلال لأسلحة جديدة في الاستهدافات الأخيرة، خاصة في جنوب قطاع غزة.

وأوضح الهمص، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن معظم الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات تعاني من حروق كاملة بنسبة 100%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالاستهدافات السابقة، خاصة وأن أغلب الضربات استهدفت خيام النازحين، حيث لا توجد مصادر أخرى للاحتراق في تلك المناطق.

وأشار إلى أن غالبية الإصابات تعرضت لعمليات بتر بمعدلات مرتفعة، مما يشير إلى استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا دخلت الخدمة حديثًا.

وتجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي الأخير جنوب غزة استهدف بشكل رئيسي منطقة المواصي، التي صنفها الاحتلال سابقًا على أنها "منطقة آمنة إنسانية"، إلا أنه استهدف فيها خيام النازحين بشكل مباشر.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن نصف الشهداء هم من الأطفال، كما أنهم يشكلون نصف أعداد المصابين جراء هذه الاستهدافات.