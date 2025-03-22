القانوع: تعاملنا بإيجابية مع مقترحات "ويتكوف" و"نتنياهو" يعطل الاتفاق

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اللطيف القانوع، إن الحركة تتعامل بإيجابية مع مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتم في الوقت الراهن مناقشتها مع الوسطاء، غير أن المعطل الرئيسي لاتمام الاتفاق هو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبين "القانوع"، في تصريحات له اليوم السبت، تابعتها "الرسالة نت"، أن المناقشات والاتصالات لم تتوقف مع الوسطاء لاتمام الاتفاق، حيث يتم مناقشة مقترح ويتكوف وبعض الأفكار الأخرى.

وشدد الناطق باسم حركة "حماس"، على أن المعطل الأساس للاتفاق هو "نتنياهو"ن والعودة لتنفيذ الاتفاق منوطة بموقفه، وأضاف فـ"نتنياهو" يقدم بقاء حياة حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرىالإسرائيليين.

وأكد "القانوع"، بأن أي ترتيبات بشأن إدارة قطاع غزة تحظى بالتوافق بين جميع الفلصائل الفلسطينية، فالحركة جاهزة للتجاوب معها وهي معنية أن تكون جزءاً منها .

ولفت الناطق باسم الحركة إلى أن "حماس" وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة، وتابع القول أنه ولا طموح لدى "حماس" في إدارة غزة وما يعنينا التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته.

وختم بالقول إن استئناف الحرب جاء بغطاء أمريكي ويجب ألا تتحول إدارة ترامب لطرف وإنما تمارس الضغط على الاحتلال للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الفائت، عدوانًا واسعًا على غزة، مستأنفة حرب الإبادة مجددًا على القطاع، حيث قصفت عدة مناطق، مما أدى لاستشهاد 429 فلسطينيًا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 440 منهم حالات خطيرة.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.