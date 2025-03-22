شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد ظهر اليوم السبت شخصان وأصيب 12 آخرون في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة شخصين في بلدة كفركلا نتيجة القصف الإسرائيلي، بينما أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن سقوط شهيدين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة في غارة استهدفت بلدة تولين.

ووفقًا لمصادر محلية، شملت الغارات الإسرائيلية مناطق واسعة، من بينها مرتفعات إقليم التفاح، وجبل الجبور، وبلدات تولين والخيام، بالإضافة إلى مرتفعات الريحان وكفرحونة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري خطير يثير مخاوف من تدهور الوضع الإنساني والأمني في المنطقة، وسط دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس.