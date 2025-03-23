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الشرطة تشدد إجراءاتها لمكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار في قطاع غزة

الشرطة تشدد إجراءاتها لمكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار في قطاع غزة
الشرطة تشدد إجراءاتها لمكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار في قطاع غزة

الرسالة نت

تواصل طواقم مباحث التموين جهودها لمتابعة حالة الأسواق في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وإغلاق المعابر، الذي يعيق دخول المساعدات الإنسانية والبضائع.

وأكدت الشرطة أنها تتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المحتكرين، مشيرة إلى أنها تتابع ميدانياً بيع السلع المحرزة بأسعارها المتداولة للمواطنين في مختلف محافظات القطاع.

وفي إطار حرصها على حماية حقوق المواطنين، نبهت الشرطة التجار وأصحاب المحال التجارية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية وعدم استغلال حاجة الناس في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع بسبب العدوان وإغلاق المعابر.

كما دعت المديرية العامة للشرطة المواطنين للإبلاغ عن حالات الاحتكار عبر الأرقام المجانية: (100) للشرطة و(109) للعمليات المركزية.

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