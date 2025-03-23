الإعلامي الحكومي: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تجاوزت 61 ألف شهيد ومفقود

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ534 على التوالي، حيث ارتكب جيش الاحتلال آلاف المجازر وأعمال الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان وصل "الرسالة نت" على أن حصيلة الشهداء والمفقودين بلغت أكثر من 61,221 شخصًا، بينهم 50,021 شهيدًا تم توثيق وصولهم إلى المستشفيات، إلى جانب أكثر من 11,200 مفقود لم يُعرف مصيرهم بعد.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ارتكب 11,850 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، ما أدى إلى إبادة 2,165 عائلة بالكامل، حيث تم مسحها من السجل المدني بعد مقتل جميع أفرادها، فيما فقدت 5,064 عائلة كل أفرادها باستثناء فرد واحد فقط، كما قُتل 17,954 طفلًا، من بينهم 274 طفلًا وُلِدوا خلال الحرب واستشهدوا بسبب القصف الوحشي.

وبيّن المكتب الإعلامي أن 12,365 امرأة قُتلن نتيجة العدوان، إلى جانب 1,394 شهيدًا من الطواقم الطبية و206 صحفيين استهدفهم الاحتلال بشكل مباشر، كما قُتل 743 شخصًا من عناصر شرطة تأمين المساعدات، في إطار سياسة ممنهجة لعرقلة الإغاثة الإنسانية.

وأكد أن الاحتلال أقام سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات، حيث تم انتشال 527 جثمانًا حتى الآن، كما أصيب أكثر من 113,274 شخصًا بجراح متفاوتة، من بينهم 17,000 بحاجة إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، و4,700 حالة بتر، معظمهم من الأطفال.

كما شدد البيان على أن 60% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، بينما تعاني عشرات الآلاف من الأسر من ظروف إنسانية كارثية، حيث يعيش أكثر من 39,384 طفلًا بدون والديهم أو أحدهما، فيما فقدت 14,323 امرأة أزواجهن.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أكثر من 2 مليون فلسطيني نازحون داخل القطاع، بينما تفاقمت أزمة المساعدات الإنسانية بسبب الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية، مما يهدد حياة 3,500 طفل بسبب سوء التغذية، بالإضافة إلى 22,000 مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع.

وأفاد بأن الاحتلال دمر 221 مقرًا حكوميًا و139 مدرسة وجامعة بشكل كلي، إلى جانب قصف 825 مسجدًا و3 كنائس، في إطار سياسة التدمير الشامل للبنية التحتية المدنية والدينية.

وختم البيان بتأكيده على استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقالات التعسفية، حيث تم توثيق اعتقال 6,628 شخصًا منذ بدء العدوان، من بينهم 360 من الكوادر الطبية و48 صحفيًا و26 من عناصر الدفاع المدني، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.