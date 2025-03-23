مصر تدعو إلى استكمال وقف إطلاق النار في غزة

دعت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"التحرك سريعا" لبدء المرحلة الثانية منه، كما حذرت من تداعيات "تصعيد خطير" لـ"إسرائيل" في جنوب لبنان.

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، على ضرورة "التحرك بسرعة نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في القطاع، هو العودة لمائدة التفاوض، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، وصف عبد العاطي الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بأنها "تصعيد خطير"، محذرا من تداعياته في توسيع الصراع بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ القرار الأممي 1701 "بشكل كامل".

واستأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، فجر 18 مارس الجاري، من خلال غارات عنيفة طالت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.