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شهيد و13 إصابة إثر عدوان أمريكي على اليمن

الرسالة نت - وكالات

استشهد مواطن يمني، وأصيب 13 آخرون، مساء الأحد، إثر العدوان الأمريكي الذي استهدف العاصمة صنعاء.

وذكرت وزارة الصحة اليمنية، في بيان، استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي على مبنى سكني في مديرية معين بالعاصمة صنعاء.

وحملت الوزارة، أمريكا، المسؤولية إزاء الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية في اليمن.

وشددت على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وتتعرض اليمن لغارات أميركية يومية منذ منتصف مارس/ آذار الجاري، تستهدف منشآت حيوية ومرافق عامة، خلفت عشرات الشهداء بينهم شخصيات بارزة في جماعة "أنصار الله" اليمنية.

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