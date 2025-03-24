الصحة: 61 شهيدًا و134 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في تقريرها بأنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدًا، بينهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 134 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة في الوصول إليهم بسبب كثافة القصف والحصار المفروض على المنطقة.

كما أفادت الوزارة بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 730 شهيدًا و1,367 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,082 شهيدًا و113,408 إصابات.

وفي ختام التقرير، دعت الوزارة جميع ذوي الشهداء والمفقودين خلال الحرب على غزة إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المرفق، وذلك لاستيفاء جميع المعلومات اللازمة في سجلات وزارة الصحة.

هذا ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل النقص الحاد في الخدمات الطبية والإنسانية.