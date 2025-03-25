لجان المقاومة تنعي القائد الوطني جبر عمار (أبو علي)

نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري، ألوية الناصر صلاح الدين، الشهيد القائد الوطني الكبير والأسير المحرر جبر عمار "أبو علي"، الذي استشهد نتيجة القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.

وأكدت لجان المقاومة في بيانها أن الشهيد جبر عمار كان رمزًا وطنيًا وقائدًا بارزًا في ميادين الجهاد والمقاومة. أمضى أكثر من 14 عامًا في سجون الاحتلال، وكان أحد مؤسسي الحركة الإسلامية داخل السجون الصهيونية. كما شارك في صفقة التبادل عام 1985، وعاش حياة حافلة بالعطاء والمقاومة حتى لحظة استشهاده.

وأشادت اللجان بدور الشهيد في تأسيس الفكر الإسلامي الجهادي، وقيادته لمسيرة طويلة من النضال داخل السجون وخارجها، خلال سنوات الإبعاد التي استمرت أكثر من 30 عامًا قبل عودته إلى قطاع غزة ليواصل عطاؤه الوطني والجهادي.

وشدد البيان على أن جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال لن تكسر إرادة المقاومة ولن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق الجهاد حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية وزوال الكيان الصهيوني.

وقدمت لجان المقاومة التعازي لعائلة الشهيد ولشعب فلسطين كافة، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى نبراسًا يضيء طريق النصر والتحرير.