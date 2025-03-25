الإعلامي الحكومي: الاحتلال يواصل جرائم الإخفاء القسري بحق الطواقم الطبية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإخفاء القسري باختطاف 15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في رفح، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، الثلاثاء، أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتمتع العاملون في المجال الإنساني بحماية خاصة وفق اتفاقيات جنيف، مما يجعل هذه الممارسات جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية.

وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الجريمة الخطيرة، محملاً الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء المختطفين وسلامتهم.

وطالب المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية والإنسانية، كما جرى بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يؤكد ضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة.