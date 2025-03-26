تناقص الإمدادات في غزة، ورفض معظم محاولات تنسيق الوصول الإنساني

وقد زار المكتب الأممي ومنظمة الصحة العالمية أمس، مستشفى ناصر - وهو أكبر مستشفى إحالة في جنوب غزة - والذي تضرر جراء هجوم مساء الأحد. والتقى الفريق بطاقم المستشفى وتحدث إلى فرق الطوارئ الطبية العاملة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن شخصين قُتلا وأصيب ثمانية آخرون عندما قُصف قسم الجراحة في مستشفى ناصر. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد الدكتور تيدروس غيبريسيوس المدير العام للمنظمة على ضرورة حماية الرعاية الصحية وعدم عسكرتها.

أوامر إخلاء ونزوح

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن أمري إخلاء إضافيين قد صدرا الليلة الماضية في محافظة شمال غزة، عقب ورود تقارير عن إطلاق جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي إن ما بين 100 ألف و120 ألف شخص يعيشون في المناطق التي صدرت بها أوامر إخلاء مؤخرا، بما في ذلك 27,000 شخص يحتمون في نحو أربعين موقعا للنزوح.

وتشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 120,000 شخص من المناطق التي صدرت أوامر إخلاء بشأنها منذ 18 مارس/آذار. وتغطي هذه المناطق حوالي 15% من قطاع غزة، أي ما يعادل مساحة مانهاتن تقريبا في مدينة نيويورك. ولا تشمل هذه النسبة المناطق "المحظورة" على طول محيط غزة و"ممر نتساريم".

حماية المدنيين سواء غادروا أم بقوا

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مجددا على ضرورة حماية المدنيين سواء غادروا أو اختاروا البقاء، والسماح للمدنيين الذين يغادرون إلى مناطق أكثر أمانا بالعودة حالما تسمح الظروف بذلك.

كما جدد المكتب التأكيد على ضرورة تمكين المدنيين من تلقي المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها، أينما كانوا.

وأفاد المكتب بأن معظم محاولات المنظمات الإنسانية لتنسيق الوصول مع السلطات الإسرائيلية في غزة تُرفض. وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن هذا الرفض يمنع العاملين في المجال الإنساني من القيام حتى بأكثر المهام حيوية، مثل جمع الإمدادات الموجودة على الحدود قبل إغلاق المعابر أو توصيل الوقود إلى المخابز التي تعتمد على المولدات الكهربائية لتوفير الطعام للناس.

وأضاف أن 5 محاولات من أصل 7 لتنسيق الوصول الإنساني مع السلطات الإسرائيلية قد رُفضت أمس، بالإضافة إلى رفض ست محاولات من أصل تسع اليوم.

وعلى صعيد التعليم، لا يزال ما لا يقل عن 220 مساحة تعليمية مؤقتة في غزة مغلقة، مما يمنع أكثر من 60,000 طفل من الوصول إلى أي شكل من أشكال التعلم. وستبقى المدارس العامة مغلقة أمام الطلاب حتى نهاية شهر رمضان على الأقل بسبب تجدد التصعيد.