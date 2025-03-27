وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 3 في غارة إسرائيلية على سيارة في يحمر جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثلاثة أشخاص في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الغارة أسفرت عن سقوط الشهداء.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت في وقت سابق من صباح اليوم باستشهاد شخص واحد جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة معروب في قضاء صور جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في وتيرة الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث بلغت حصيلة الغارات خلال الأسبوع الماضي 7 شهداء و40 جريحاً بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.