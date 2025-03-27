التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية يصدر بيانًا يؤكد فيه دعم المقاومة

أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بيانًا يؤكد فيه موقفه الرافض للحراك المشبوه الذي تحركه جهات مشبوهة في توقيت حساس. جاء ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام ونصف، حيث أكد التجمع أن جميع مخططات الاحتلال، بما في ذلك محاولات إيجاد بدائل عشائرية أو تسويق خطط للفتنة، قد فشلت وتحطمت أمام صمود شعبنا.

وأكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في بيانه على ما يلي:

1. إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هي مكون أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني، تحطمت على صخرتها أحد أخطر مخططات العدو الذي حاول إيجاد بدائل محلية عشائرية موالية له.

2. ⁠إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هي الرافد الكبير للمقاومة، فكوادر وقادة المقاومة منّا ونحن ومنهم، ومقاومة الاحتلال هي الطريق الوحيد أمام شعبنا ما دام الاحتلال قائماً.

3. ⁠نحذر كل من يتحدث باسم القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية من المشاركين في الحراك المشبوه، ونؤكد عدم مشاركتنا فيه، وندعو أبناء شعبنا لعدم المشاركة فيه.

4. ⁠نعلن أننا نرفع الغطاء العشائري والوطني عن المحركين لهذا الحراك، وندعم أي خطوات تقوم بها الجهات المعنية ضد هؤلاء، بل ونطالب الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يحاولون زرع الفتنة بين أبناء شعبنا في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ قضيتنا الفلسطينية