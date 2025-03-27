القوات المسلحة اليمنية تستهدف يافا المحتلة وحاملة الطائرات “ترومان”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن”القوة الصاروخية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع “ذو الفقار”.

كما قصف القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا جنوبي يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع “فلسطين2” الفرط صوتي.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليتين في يافا المحتلة حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله.

كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”، ونفذت العملية المشتركة بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية أن”من نتائج عمليات التصدي والمواجهة خلال الأيام الماضية إفشال محاولات العدو التقدم بقطعه الحربية باتجاه جنوب البحر الأحمر، ومن نتائج عمليات التصدي والمواجهة إحباط كافة محاولات العدو في توسيع عدوانه على بلدنا من خلال الغارات والقصف البحري”.

واكدت أن” العدوان الأمريكي لن يزيد اليمنيين إلا ثباتا وصمودا، والمواجهات خلال الأيام الماضية لم تكن إلا بداية لما سيكون من توسيع تدريجي للعمليات الدفاعية خلال الأيام المقبلة”.

واختتمت القوات المسلحة اليمنية بيانها بتأكيدها” الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والاستمرار في دعم وإسناد إخواننا الصامدين المظلومين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم”.