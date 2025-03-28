في يوم القدس.. فصائل: مخططات التهجير ستبوء بالفشل

أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لتمزيق نسيج الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ستبوء بالفشل.

وقالت في بيانات منفصلة بمناسبة يوم الأرض ويوم القدس العالمي، إن المقومة هي الإرث المتواصل من الصمود الذي يشهد له الحاضر وسيُخلده التاريخ "كملحمة خالدة".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "يوم القدس" هو تذكير للعرب والمسلمين أن لا مستقل ولا كرامة لهم ما دامت مقدسات الأمة في فلسطين رهينة في أيدي الاحتلال.

وأكدت "الجهاد" أن الاحتلال الإسرائيلي المزروع في فلسطين، بالمجازر والحروب والأكاذيب، هو سبب الشرور والحروب والأزمات في المنطقة، والعالم أجمع.

وفي السياق، بيَّنت أن يوم الأرض كذلك يجسد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، معلناً مواجهة مشاريع التهجير.

وجددت تأكيدها أن قوى المقاومة في فلسطين ستبقى وفية لقضية الأسرى، ولأرواح الشهداء المظلومين.

وأدانت الحركة الصمت العربي والعالمي إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بغطاء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وشددت أن "هذا الصمت هو خيانة لكل الشرائع الإلهية، ولكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ويزيد من وطأة جراح شعبنا الذي يواجه آلة القتل بشموخ لا يهتز".

ودعت "الجهاد" إلى إحياء يوم القدس العالمي تعبيراً عن تضامنهم مع دماء الأطفال والنساء المراقة في شوارع غزة والضفة، وكسراً للصمت أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجهت حركة "الجهاد" بالتحية إلى الشعب اليمني، "الذي يقف شامخاً في وجه العدوان الأمريكي ثمناً لموقفه الشجاع في نصرة أهل غزة المظلومين".

إلى ذلك اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن يوم القدس العالمي هو "محطة هامة وفارقة"؛ للتصدي للمخططات الهادفة لتقسيم المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم.

ونادت "لجان المقاومة" بضرورة تجديد العهد وتحديد بوصلة الطريق لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.

بدورها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن القدس عاصمة الأمة العربية والإسلامية وليست عاصمة فلسطين فحسب، والدفاع عنها واجب وطني وأخلاقي.

ودعت "الأحرار" إلى توحيد القوى والجهود والالتفاف حول خيار المقاومة ودعمه بجميع الوسائل والسبل المتاحة، كخيار وحيد لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى.

وذكرت أنه "لابد من صحوة عربية وإسلامية" بأن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الوحيد لهذه الأمة، ويجب العمل على تأجج حراك فعلي ومستمر لحماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها.

وشددت على ضرورة تشكيل ضغط كبير على "إسرائيل" التي تسعى جاهدةً للقضاء على القضية الفلسطينية، بدعم من أعتى وأظلم قوى الشر في العالم الغربي.

وفي السياق، لفتت حركة الأحرار إلى أن "طوفان الأقصى" أعاد القضية الفلسطينية لنصابها الطبيعي، وأعادها على أولويات المجتمع الدولي وتداولاته.

وتابعت:" كما كشفت كل مخططات الاحتلال بالهيمنة والتوسعة الاستيطانية على كل دول المنطقة"، مضيفةً أن "الطوفان" جاء دفاعاً عن المسجد الأقصى و "كل مسلم حر وشريف".