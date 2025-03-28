بصل: مصير 50 ألف مواطن في رفح مجهول بسبب الحصار (الإسرائيلي)

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، صباح اليوم الجمعة، إن مصير 50 ألف مواطن في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ لا يزال مجهولًا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة.

وأوضح "بصل" في تصريحاتٍ مُتلفزة تابعتها "الرسالة نت"، أن الاحتلال أطلق نيرانه بشكل مباشر على طواقم الدفاع المدني، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

وأضاف أن هناك جثامين لا تزال ملقاة في الشوارع في رفح، في وقت تبذل فيه فرق الدفاع المدني جهودًا لمحاولة الوصول إلى المدينة لمعرفة مصير طواقمهم.

وبعد خمسة أيام من محاولات التنسيق، تمكنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الخميس، من دخول منطقة تل السلطان في رفح بعد أن كانت محاصرة من جيش الاحتلال.

وكانت الجمعية قد فقدت الاتصال بطواقمها غرب رفح بعد محاصرتها أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين جراء استهداف إسرائيلي سابق.

ومنذ صباح الأحد، بدأ جيش الاحتلال عدوان عسكري عنيف على حي تل السلطان برفح ما أدى لاستشهاد وإصابة مدنيين فلسطينيين ومحاصرة آلاف آخرين