الأمم المتحدة تحذر من تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة

عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من تهجير قسري ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة في القطاع.

وأكدت المفوضية الأممية في بيان، أمس الجمعة، أن عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات القطاع، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس/ أذار.

وأكد الخيطان أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.

وتواصل "إسرائيل" حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 12 على التوالي، بعد أن خرقت اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة "الهشة" التي استمرت لـ 57 يومًا.