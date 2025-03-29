وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في أنقرة للمطالبة بفتح معبر رفح فورًا

نظّمت منصة المسيرة إلى فلسطين، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في العاصمة التركية أنقرة، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل فوري من قبل السلطات المصرية، وذلك في ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة بسبب الحصار المستمر.

وخلال الفعالية، قام كمال كماهلي، المتحدث باسم المنصة، بقراءة بيان صحفي أكد فيه أن أهالي غزة يعانون من المجاعة، وأن الأطفال لا يجدون الغذاء الكافي للبقاء على قيد الحياة، مشددًا على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية، وفي مقدمتها معبر رفح، دون تأخير.

كما ردد المشاركون هتافات باللغات التركية والعربية والإنجليزية، تطالب الحكومة المصرية بفتح المعبر، وتدعو إلى تحرك فوري لإنهاء الحصار على القطاع.

وأكد البيان أن إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، داعيًا الحكومات والشعوب في الدول العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط من أجل إنهاء الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأشار منظمو الوقفة إلى أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، مؤكدين أن الوقوف مع غزة في هذه اللحظة الحاسمة هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية.