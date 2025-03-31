الإعلام الحكومي: 1,402 شهيدًا من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم إحصائيات مروعة حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقم الخدمة الإنسانية في القطاع منذ بداية الحرب الحالية، التي تعد حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

ووفقًا للمكتب، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن مئات الشهداء والجرحى من الطواقم الطبية، الدفاع المدني، والكوادر الصحية، فيما تعرضت العديد من المنشآت والمراكز الصحية للطمر والتدمير نتيجة القصف المستمر.

فيما يلي أبرز الأرقام التي أوردها المكتب الإعلامي الحكومي:

1,402 شهيدًا من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

111 شهيدًا من طواقم الدفاع المدني استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

362 من الكوادر الصحية تم اعتقالهم من قبل الاحتلال، وأُعدم 3 أطباء منهم داخل السجون تحت التعذيب.

26 من أفراد طواقم الدفاع المدني تم اعتقالهم من قبل الاحتلال.

34 مستشفى تعرضت للحرق أو الاعتداء أو تم إخراجها عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

80 مركزًا صحيًا أُخرجت عن الخدمة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

162 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال في قطاع غزة.

15 مقرًا ومركزًا للدفاع المدني تعرضت للقصف والاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

142 سيارة إسعاف استُهدفت وقُصفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

54 سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني تعرضت للقصف والاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

هذه الجرائم تشير إلى حجم الهجمات الممنهجة التي تستهدف الطواقم الإنسانية في غزة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المواطنين للرعاية الطبية والإغاثية، وسط ظروف قاسية للغاية. وقد دعت العديد من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الطواقم الإنسانية من استهداف قوات الاحتلال.