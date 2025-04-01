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الإعلامي الحكومي: عدد الشهداء الصحافيين يرتفع إلى 209 بعد استهداف محمد البردويل

الشهيد محمد البردويل
الشهيد محمد البردويل

الرسالة نت

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 209 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل، الذي عمل مذيعاً في إذاعة صوت الأقصى.

وأوضح المكتب في بيانه أن الصحفي البردويل، الذي استُشهد مع عائلته جراء الغارات الإسرائيلية على منزله في قطاع غزة، يُعتبر ضحية جديدة من ضحايا الهجمات الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي إدانته الشديدة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع المؤسسات الصحفية العالمية بإدانة هذه الجرائم المتواصلة.

وتحميل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، إلى جانب الدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاحتلال، ملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المستمرة، وممارسة الضغط بشكل فاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين في قطاع غزة.

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غزة شهداء استهداف البردويل إبادة صحافة

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