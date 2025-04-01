أمن المقاومة: جريمة الإعدام في دير البلح تجاوز خطير يستوجب المحاسبة

أدان أمن المقاومة بشدة حادثة إعدام مواطن في مدينة دير البلح، التي أقدمت عليها إحدى العائلات، مؤكداً أن هذه الجريمة تتنافى مع تعاليم الدين والأخلاق والقوانين الوطنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان المستمر.

وشدد أمن المقاومة في بيان نقلته "الرسالة نت" على أن قتل أي مواطن خارج إطار القانون ومن قبل جهات غير مخولة يُعد تجاوزًا خطيرًا يستوجب إجراءات عقابية. وأوضح أن الأمن الداخلي يتابع الحادثة مع الأجهزة المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية، رغم التحديات التي يفرضها استهداف الاحتلال المتعمد لمنظومة إنفاذ القانون في القطاع.

كما حذر البيان من أن هذه الحوادث تعزز مفهوم "شريعة الغاب"، الذي يسعى الاحتلال لفرضه من خلال تمكين "حكم العائلات" وتقويض سلطة القانون.

ودعا أمن المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفض دعوات الفوضى والانتقام التي تروج لها بعض المنصات الإعلامية المأجورة، مؤكدًا أن هذه الدعوات تصب في خدمة مخططات الاحتلال لإضعاف المقاومة وضرب الجبهة الداخلية.

وشدد أمن المقاومة على ضرورة الالتفاف حول المقاومة حتى وقف العدوان بشكل كامل، والعمل على إعادة بناء قطاع غزة ومؤسساته بما يضمن عودة الأمن والاستقرار.