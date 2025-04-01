التجمع الوطني للقبائل والعشائر يدين جريمة قتل الشرطي ويدعو لمحاسبة الجناة

أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبتها مجموعة مارقة بحق أحد أفراد الشرطة أثناء تأدية واجبه الوطني، معتبرًا أن هذا التصرف الإجرامي الهمجي يصب في مخططات الاحتلال الرامية إلى إشاعة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة.

وأكد التجمع في بيان وصل "الرسالة نت" أن عائلة القتلة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة، مطالبًا إياها بتسليم المتورطين فورًا إلى الجهات الأمنية لضمان تنفيذ القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم.

كما شدد البيان على دعم الأجهزة الأمنية والشرطية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من تسول له نفسه تهديد الأمن والاستقرار، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد دون تهاون على كل من يحاول العبث بالسلم المجتمعي.

وأكد التجمع أن المحاولات البائسة لإثارة الفتنة والنيل من وحدة المجتمع الفلسطيني ستبوء بالفشل، بفضل وعي العائلات والعشائر الفلسطينية، التي تمثل الدرع الحصين لأمن غزة واستقرارها.