"أنصار الله": استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية بصواريخ ومسَيَّرات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، أنها استهدفت بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، "القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان".

وأوضحت، في بيان مصور لها، أن هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمر حتى لحظة إعلان البيان.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستواصل استهداف القطع الحربية في منطقة العمليات المعلنة مسبقًا.

وأضاف البيان أن الهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددة على أن العمليات لن تتوقف إلا في حال وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وتستهدف القوات اليمنية المسلحة، منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 سفن شحن مملوكة للاحتلال الإسرائيلي أو مرتبطة به في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، نُصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وشنّت القوات اليمنية، عدة هجمات على أهداف عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة؛ لا سيما مناطق وسط وجنوب فلسطين، تزامنًا مع استهداف قطع عسكرية أميركية في البحر.