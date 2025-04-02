الأونروا للرسالة: غزة ستشهد بدايات لمجاعة حقيقية خلال أيام

حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، من مجاعة وشيكة في قطاع غزة إذا لم يتم فتح المعابر بشكل فوري لإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وقال أبو حسنة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"،: " إذا لم يتم فتح المعابر وإدخال المواد الغذائية فورًا، سيشهد قطاع غزة بدايات لمجاعة حقيقية خلال أيام".

وأكد أبو حسنة أن مخزون الأونروا من المواد الغذائية قارب على النفاد خلال أيام قليلة، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل وضع يزداد سوءًا منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أن القطاع يمر بأحلك الأيام وأكثرها سوداوية، مشددًا على أن هناك نقصًا حادًا في المواد الأساسية، بما في ذلك الأدوية، الوقود، والمواد الغذائية، مما أدى إلى انهيار كامل لمنظومة الحياة.

وتابع: " الوضع ينهار بشكل خطير وغير مسبوق، حيث نعيش أحلك الأيام سوداوية منذ السابع من أكتوبر، ولم تمر فترة مماثلة من قبل".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعًا كارثية بسبب الحصار والتصعيد العسكري، وسط دعوات متزايدة من المؤسسات الدولية للتحرك العاجل ومنع وقوع كارثة إنسانية في المنطقة.