تقارير أممية :نزوح نحو 140 ألفا منذ استئناف الحرب بغزة

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تقارير أممية تأكيدها أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تغطي مساحات شاسعة من شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكدت نزوح نحو 140 ألفا منذ استئناف الحرب بغزة وعشرات الآلاف انتقلوا من مناطقهم الأسبوع الماضي بعد تحذيرات بالإخلاء من جيش الاحتلال.

كما نقلت الوكالة عن "اليونيسف": قولها إن عددا من السكان في قطاع غزة يضطرون لتجاهل أوامر الإخلاء بسبب معاناة الانتقال لأماكن أخرى.

وتعرض النازحين من مخيم تل السلطان في رفح قبل أيام لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال المواطنين بعدما تقدمت آلياته في الحي ، كما أطلقت مسيّرة إسرائيلية النار عليهم، والقنابل الصوتية في طريق نزوحهم؛ ما أوقع عددًا من الشهداء والجرحى في صفوفهم.

ويمنع جيش الاحتلال النازحين من استخدام مركبات أو حتى عربات تجرّها الحيوانات لحَمل مقتنياتهم وأمتعتهم، حيث يأمرهم بالسير على الأقدام، وينصب حاجزًا لتفتيشهم.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، قبل أن يتمكن عشرات الآلاف من العودة إلى أماكنهم عقب التوصل لوقف إطلاق النار في يناير/ كانون ثاني الفائت، ليسكنوا في الخيام، أو يصلحوا أجزاءً من بيوتهم المدمرة للبقاء فيها، في واقع خال من أدنى مقومات الحياة.

وحسب وزارة الصحة بغزة استشهد أكثر من 1042 فلسطينيا وأصيب 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء ، ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي.