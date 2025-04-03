أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

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^200 مثال: غزة العزة

52.7% من المستوطنين الإسرائيليين يؤيدون الانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

الرسالة نت

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