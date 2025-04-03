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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
52.7% من المستوطنين الإسرائيليين يؤيدون الانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
03 ابريل 2025 . الساعة: 02:37 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302037
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