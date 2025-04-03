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^200 مثال: غزة العزة

40 ألف جريح ومريض من الحالات المزمنة بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة

الرسالة نت

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