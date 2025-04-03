أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 10 آلاف وحدة استيطانية إضافية تمت المصادقة على إقامتها في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2025

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