حماس تستنكر انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية وتصفه بالتواطؤ مع نتنياهو



استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "موقفًا لا أخلاقيًا وتواطؤًا فاضحًا" مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفته بـ"مجرم الحرب الفار من العدالة الدولية".

وأشارت الحركة في بيان صحفي إلى أن توقيت الانسحاب، الذي تزامن مع زيارة نتنياهو إلى بودابست، يعبّر عن "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية"، ويعكس سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة.

وأكدت "حماس" أن القرار المجري يشكل "صفعة لمبدأ العدالة الدولية"، ويقوّض النظام القضائي الدولي، كما يشجع على الإفلات من العقاب، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار العالميين.

وطالبت الحركة حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار "المنحاز والمخزي"، والوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.