19 شهيدًا باستهداف الاحتلال منزلًا في خانيونس

استشهد 19 مواطنًا فلسطينيًا، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي المنارة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقلًا عن مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة "العقاد" والمكوّن من ثلاثة طوابق في حي المنارة بعدة صواريخ، ما أسفر عن تدميره بالكامل وارتقاء 19 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة بحق المدنيين في قطاع غزة، عبر قصف المنازل المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين.

ومنذ فجر اليوم الجمعة، استشهد 23 مواطنًا وأصيب العشرات جراء القصف المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، وفق مصادر طبية.