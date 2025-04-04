الناجي "عابد" يروي تفاصيل مروعة عن مجزرة المسعفين

منذ أيام قليلة كُشف عن مصير المسعفين الذين اختفوا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بعد تلقيهم إشارة لتأدية مهامهم الإنسانية، لكن ما جرى وكأن مثلث برمودا ابتلعهم، خاصة بعد دقائق من وصولهم لانتشال جثامين مدنيين وإسعاف المصابين، إلا أن المهمة انتهت بفاجعة، بعدما تعرّضوا لإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى ارتقاء عدد منهم، قبل أن تقوم جرافة إسرائيلية بدفنهم مع مركباتهم المدمرة تحت الرمال ، فلا اشارة ولا رنين هاتف يمكن الوصول إليهم.

بعد مرور أيام من اختفائهم أعلن عن مصيرهم فغالبيتهم شهداء قضوا في مجزرة "المسعفين" بطريقة وحشية نفذها جنود الإحتلال، ولم ينجو منها سوى واحد وهو الناجي " منذر عابد" ليروي تفاصيل مروعة حدثت لزملاءه أثناء تقييده واستجوابه من قبل الجنود.

عبر فيديو نشر على موقع "الانستغرام" كشف عابد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تلقى نداء استغاثة وقت صلاة الفجر من حي الحشاشين، بوجود إصابة بحاجة لنقل، فتحرك فورًا بسيارة الإسعاف مع زميليه عز الدين شعت ومصطفى خفاجة، وكانت سيارتهم واضحة تمامًا، مزودة بإشارات الهلال الأحمر وصفارات الإنذار.

وأكد أنه بمجرد دخولهم من شارع "مراج"، بدأ إطلاق نار كثيف جدًا من جهات متعددة، من اليمين ومن الشمال، وبكثافة توحي بأن أكثر من جندي كان يطلق النار، مُضيفًا: "كنت أحس كل طلقة كأنها بتخبط فيي مباشرة، الرصاص فوق راسي، وإحساسي بالموت كان لحظي."

وتابع: "نزلت بسرعة من الكابينة، ما سمعت صوت عز ولا مصطفى، دخلت الكابينة الخلفية واختبأت، وبعد لحظات انطفى الضوء، وكل شي صار ساكت، سمعت شهيق… شهيق موت، وبس."

وبين المسعف، أن جنود الاحتلال اقتربوا من السيارة، وفتحوا الباب وسحبوه بعنف، وأجبروه على الانبطاح أرضًا، مستطردًا: "كبّسوا راسي في التراب، ووجهوا البندقية على ضهري، وضربوني على صدري ورجلي."

وأشار إلى أن رجلًا مسنًا وابنه كانا يمران من المكان، فتم اعتقالهما أيضًا وربط أيديهما، ثم أجبروهم على الجلوس بجانبه.

وروى المسعف أنه بعد دقائق، وصلت سيارة دفاع مدني كانت تحمل طفاية حريق كبيرة، لكنهم أطلقوا النار عليها فورًا، قال: "ما شفت حدا نزل منها، وما قدرت أعرف مصيرهم."

وأضاف أن سيارتي إسعاف أخريين وصلتا بعد دقائق، وتكررت نفس الجريمة معهما: إطلاق نار مباشر ومكثف، رغم وضوح شعارات الإسعاف على السيارات، معبّرًا: "كانوا ناويين يقتلونا، ما فرّق معهم لا شعار ولا صوت صفارة"، على حد تعبيره.

وعبّر عن شعوره بالرعب وقت إطلاق النار فوق رأسه، بينما كان ممددًا على الأرض، قال: "كل طلقة كانت تهز جسمي، كأنها بتخترقني، وأنا عاجز تمامًا."

وأفاد بأنه مع بزوغ أول ضوء للصباح، بدأت تظهر ملامح المشهد، شاهد دبابات الاحتلال تدخل من شارع الطيران، وتطوّق المنطقة التي كانوا فيها من جميع الجهات، "كنا محاصرين تمامًا بين شارع الشاكوش والقادسية، على اللفة بالضبط"، بحسب وصفه.

واستكمل حديثه قائلاً: "نقلونا بعدين لمكان ثاني، كانت فيه حفرة كبيرة محضّرينها، وشفت سيارات الإسعاف كلها مصفوفة جنب بعض، بعضها فيها دم، وبعضها لا، بس ما شفت أي زميل منهم."

وأردف أنه مع وصول جرافة الاحتلال، تم حفر حفرة عميقة، ودُفنت فيها كل سيارات الإسعاف، واحدة فوق الأخرى، ثم غُطّيت بالرمل.

وتابع قائلاً: "لحد هديك اللحظة، ما كنتش شايف أي حد من زملائي، وما كنت عارف هم مصابين، معتقلين، أو استشهدوا."

وقال إنهم نقلوه بعد ذلك إلى حفرة أخرى، وهناك رأى زميله سعد المصاصرة مكبّل اليدين، وجلسوه إلى جانبه. "سألته فورًا: إيش صار مع الزملاء؟"

ونقل عن سعد قوله: "صالح معمر كان مصاب بإصابة خطيرة، الرصاص مغطي جسمه بالكامل، وما بعرف إذا بيعيش أو استشهد، محمد الحيلة كان مرمي جنبه وبيتشاهد، ورائد الشريف كان مصاب، ورفعة رضوان كمان بيتشاهد."

وختم شهادته قائلاً: "سألني سعد عن عز الدين ومصطفى، قلتله: أنا ما سمعت غير شهقة الموت منهم، وما بعرف مصيرهم… إذا ظلوا عايشين، أو اعتقلوهم، أو ارتقوا شهداء".