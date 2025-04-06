المزيد من المجازر... مستجدات حرب الإبادة وخرق الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة

تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة لليوم العشرين على التوالي، منذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وعودتها لاستئناف الحرب الوحشية بالشراكة مع الولايات المتحدة، في ظل صمت المجتمع الدولي.

وقد شهد قطاع غزة ليلة أمس غارات جوية مكثفة استهدفت العديد من المربعات السكنية وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

تركزت الغارات بشكل خاص على منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث استشهد 8 مواطنين بينهم سيدتان، وأصيب 20 آخرون. وقد استهدفت الغارات منزلًا وخيمة للنازحين في المنطقة. من بين الشهداء، كانت الصحفية إسلام نصر الدين مقداد، التي استشهدت جراء قصف منزل في حي الأمل في خانيونس.

ووفقًا لآخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي 1309 شهداء و3184 مصابًا. أما إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد ارتفع إلى 50,669 شهيدًا و115,225 إصابة.

في مدينة خانيونس، استشهد 9 مواطنين ليلة أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وخيمة في غربي المدينة، وكان من بين الشهداء محسن أبو صبيح، سميرة عبد الهادي، والصحفية إسلام نصر الدين مقداد.

كما أفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، تعرضت مدينة رفح جنوب قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم الأحد، تزامنًا مع تنفيذ عملية نسف في شمال المدينة.

وأفادت المصادر المحلية أيضًا باستهداف مدفعية الاحتلال لمنطقة السودانية والكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل لعائلة السلاخي قرب مدرسة عين جالوت.