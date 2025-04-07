المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدين استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين في خان يونس

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل" تجاهر بمواصلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة دون محاسبة دولية

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيمة الصحفيين في خان يونس، والذي أسفر عن استشهاد شخصين، أحدهما صحفي، وإصابة تسعة صحفيين آخرين. وأشار المرصد إلى أن الهجوم الإسرائيلي المباشر على خيمة الصحفيين، دون أي تحذير مسبق، أدى إلى اندلاع النيران في عدد من الصحفيين وهم لا يزالون على قيد الحياة، في مشهد مروع يعكس القسوة التي يتعامل بها الاحتلال مع الصحفيين.

وأضاف المرصد أن جيش الاحتلال أقر علنًا بممارسته استهداف الصحفيين عمدًا، معتبرًا إياهم هدفًا رئيسيًا لحملته العسكرية في قطاع غزة. وقال المرصد إن هذا الاستهداف المتعمد يشير إلى سياسة قتل الصحفيين دون اكتراث بالعواقب، في ظل غياب المحاسبة الدولية.

وتابع المرصد بأن حرق صحفي حيًّا في غزة لا يهدف فقط إلى إسكات الحقيقة، بل يبرز أيضًا حقيقة أن "إسرائيل" تعتمد على تواطؤ العالم وصمته تجاه ما يحدث. وأكد أن الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين من خلال رسائل تهدف إلى ترهيبهم وتأكيد أن حياتهم لا قيمة لها، ولا حماية لهم حتى وهم يحملون كاميراتهم.

كما أكد المرصد أن مزاعم الاحتلال بشأن استهداف الصحفي "حسن إصليح" لا تبرر بأي حال من الأحوال استهدافه أو قتله، حيث أن الصحفيين يحظون بحماية قانونية بموجب القوانين الدولية الإنسانية.

وأشار المرصد إلى أن هذا الاستهداف الممنهج والمستمر للصحفيين الفلسطينيين هو جزء من سلسلة من الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال منذ بداية هجومه العسكري على قطاع غزة، في إطار ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون والصحفيون في القطاع.