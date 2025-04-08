منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي أحمد منصور ويؤكد استمرار المسيرة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي أحمد منصور الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي غادر استهدف خيمة الصحفيين بجوار مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أسفرت الجريمة عن استشهاد الزميل الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار، إضافة إلى إصابة تسعة صحفيين.

وباستشهاد منصور، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 211 صحفيًا.

وأكّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له على استمرار المسيرة على درب الصحفيين الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل نقل معاناة الشعب الفلسطيني. كما شدد المنتدى على إدانته للصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء مهامهم الإعلامية وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأعلن المنتدى عزمه على مواصلة العمل في فضح جرائم الاحتلال، مؤكدًا أن الدماء التي روت الأرض لن تذهب سدى.